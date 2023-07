Steven Gerrard heeft een nieuwe club gevonden en wordt de trainer van Amin Younes

Saudi-Arabië krijgt niet enkel Europese topspelers zover om voor een avontuur in het Midden-Oosten te kiezen. Oók trainers van naam maken hun entree in de Saudi Pro League. Na zijn toch wel mislukte avontuur bij Aston Villa hoopt Steven Gerrard zijn trainersloopbaan bij Ettifaq FC een boost te geven. De nummer zeven van Saudi-Arabië in het afgelopen seizoen heeft de komst van de voormalig voetballer zojuist aangekondigd.

Het is weer een mooie dag voor het Saudische voetbal. Het land zag de transfer van Hakim Ziyech naar Al-Nassr vorige week naar alle waarschijnlijkheid weliswaar in het water vallen, maar ziet in de persoon van Marcelo Brozovic tóch de volgende topspeler arriveren. De Kroaat verruilt Internazionale voor Al-Nassr en zette maandag zijn krabbel onder een contract tot medio 2026. Bijna tegelijk kondigde Ettifaq de aanstelling van Gerard aan als nieuwe hoofdtrainer.

De legendarische middenvelder van Engeland begon zijn trainersloopbaan op het hoogste niveau in 2018 bij Rangers FC. Gerrard veroverde in 2021 de Schotse landstitel en bekroonde die prestatie met een rentree in zijn thuisland. De voormalig voetballer werd in november 2021 gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Aston Villa. Een succes werd het huwelijk tussen Gerrard en de club uit Birmingham echter niet. De Engelsman was nog geen jaar later weer werkloos. Een hard gelag voor Gerrard, die ongetwijfeld veel had verwacht van zijn terugkeer in de Premier League.

Nu heeft hij dus een nieuwe werkgever. Gerrard staat met ingang van vandaag aan het roer bij Ettifaq, dat in het afgelopen seizoen als zevende eindigde in de Saudi Pro League. In tegenstelling tot veel andere clubs die op het hoogste niveau acteren, haalde Ettifaq nog geen grote namen naar Saudi-Arabië. De voor Nederland bekendste speler die daar op dit moment onder contract staat, is Amin Younes. De aanvaller speelde in het verleden voor Ajax en kwam in het voorbije seizoen op huurbasis uit voor FC Utrecht. Younes heeft bij Ettifaq nog een contract tot medio 2024.