'Steven Gerrard wil als nieuwe trainer van Al-Ettifaq meteen voor serieuze transfershock zorgen'

Wie wordt de volgende Premier League-ster die kiest voor een avontuur in Saudi-Arabië? De grootste competitie van Europa zag de voorbije weken onder anderen Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly en Roberto Firmino al de overstap maken naar de Saudi Pro League. Kijk er niet vreemd van op als ook Jordan Henderson eieren voor zijn geld kiest en in navolging van de hierboven genoemde namen naar het land in het Midden-Oosten trekt. Steven Gerrard zou de Liverpool-middenvelder naar Al-Ettifaq willen halen.

Dat meldt The Telegraph althans. Henderson maakte in de zomer van 2011 de overstap van Sunderland naar Liverpool en was de afgelopen jaren niet weg te denken uit het elftal van trainer Jürgen Klopp. De Engelsman droeg inmiddels al 492 keer het shirt van Liverpool en won als aanvoerder van de club in 2019 de Champions League, een jaar later gevolgd door de landstitel. Henderson kwam in het afgelopen seizoen nog 43 keer in actie voor Liverpool. Hoewel zijn contract bij The Reds nog loopt tot de zomer van 2025, zou hij deze zomer dus een transfer kunnen maken.

Volgens The Telegraph staat Henderson voor een ‘dilemma’. De middenvelder heeft bij Liverpool dus nog een doorlopend contract, maar zou op 33-jarige leeftijd ook nog kunnen kiezen voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten. Gerrard is onlangs begonnen aan zijn klus als hoofdtrainer van Al-Ettifaq en hoopt op een samenwerking met Henderson. Volgens berichtgeving van The Telegraph heeft Liverpool nog geen aanbieding ontvangen voor z’n aanvoerder. Al-Ettifaq lijkt pas door te willen pakken zodra Henderson zijn jawoord heeft gegeven.

De middenvelder kon in het afgelopen seizoen nog rekenen op een basisplaats, maar het is momenteel de grote vraag hoe Klopp diens rol voor het nieuwe seizoen voor zich ziet. Liverpool haalde met Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai al twee nieuwe middenvelders en als we The Telegraph moeten geloven is de club nog niet uitgewinkeld. Klopp wil naar verluidt graag nóg een middenvelder aan de selectie toevoegen, waarbij de naam van Romeo Lavia (Southampton) nadrukkelijk wordt genoemd. Volgens The Telegraph is het desondanks niet uitgesloten dat Klopp Henderson er graag bij zou willen hebben. De Duitse oefenmeester kan ervaring van de aanvoerder - zeker na het vertrek van routinier James Milder - goed gebruiken.