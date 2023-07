'Schokkende transfer gaat er niet komen: Steven Gerrard kan komst Liverpool-middenvelder vergeten'

Steven Gerrard kan de komst van Jordan Henderson op zijn buik schrijven. De nieuwe oefenmeester van Al-Ettifaq hoopte de Liverpool-middenvelder te kunnen overtuigen van een avontuur in Saudi-Arabië, maar als we Ben Jacobs moeten geloven gaat hij helemaal nergens heen. De Britse verslaggever stelt dat Henderson in de Premier League actief wil blijven om onder meer zijn deelname aan het EK van 2024 in Duitsland niet in gevaar te brengen.

De ene na de andere topspeler maakt deze zomer de overstap naar de Saudi Pro League. In navolging van Karim Benzema en N’Golo Kanté kozen onder anderen ook Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly en Roberto Firmino voor een avontuur in Saudi-Arabië. Henderson had de volgende topspeler kunnen worden die het Europese continent achter zich zou laten. De middenvelder staat volgens berichtgeving van The Telegraph in de belangstelling van het Al-Ettifaq van Gerard. De Liverpool-legende werd onlangs aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de Saudische subtopper en hoopte Henderson te kunnen verleiden óók voor een lucratief voorstel te kiezen.

Artikel gaat verder onder video

Maar als we Jacobs moeten geloven, heeft Henderson zijn besluit al genomen en blijft hij Liverpool trouw. De Engelsman heeft bij de nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Premier League sowieso nog een contract tot de zomer van 2025, maar wil ook actief blijven op het hoogste niveau om serieus in beeld te blijven voor het EK dat volgend jaar in Duitsland wordt gehouden. Liverpool-trainer Jürgen Klopp zal ongetwijfeld gelukkig zijn met het besluit van Henderson. De middenvelder is zijn aanvoerder en kwam vorig seizoen nog in 43 wedstrijden in actie. Of Henderson ook volgend seizoen op een basisplaats kan rekenen, zal moeten blijken. Liverpool versterkte het middenveld al met Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai.