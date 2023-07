Viervoudig Oranje-international gaat ploeg Gerrard versterken in Saudi-Arabië

Karim Rekik staat voor zijn eerste avontuur buiten Europa. De centrale verdediger gaat het Spaanse Sevilla inruilen voor Al-Ettifaq, de club waar Steven Gerrard sinds kort actief is als hoofdtrainer.

Dat schrijft de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano maandagmiddag. Volgens de journalist staat Rekik 'op het punt om zich aan te sluiten bij Al-Ettifaq. De Saudische club is momenteel in gesprek met Sevilla om de laatste plooien glad te strijken. Daarna lijkt de voormalig-PSV'er snel gepresenteerd te gaan worden door de club, want ook een medische keuring is al gepland.

Voor de 28-jarige Rekik wordt zijn avontuur in Saudi-Arabië zijn eerste avontuur buiten Europa. De viervoudig international van het Nederlands elftal kon dit seizoen wegens blessures 'slechts' 22 keer in actie komen voor Sevilla. Hij heeft zijn periode in Spanje wel afgesloten met het winnen van een prijs, want zijn ploeg wist de Europa League-finale na strafschoppen te winnen van AS Roma.

Vermoedelijk gaat Al-Ettifaq na Rekik nog meer aanwinsten presenteren, want de club doet er ook alles aan om Jordan Henderson van Liverpool naar Saudi-Arabië te halen. De Engels international zit momenteel in de wachtkamer, want het is wachten tot de clubs een akkoord bereiken over de transfersom. De transfer van Rekik lijkt dan ook eerder te worden afgerond.