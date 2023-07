Suleyman Özturk begrijpt niets van transfer naar Ajax: 'Hij heeft onder zijn niveau gekozen'

Ajax deed deze transferzomer met Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic tot dusver twee aankopen. Dat eerstgenoemde heeft gekozen voor een overstap naar de Amsterdamse club, verbaast Suleyman Özturk.

Van den Boomen was na drie succesvolle seizoenen bij het Franse Toulouse transfervrij. De 28-jarige middenvelder koos ervoor zijn loopbaan voort te zetten bij Ajax, ondanks het feit dat de Amsterdammers komend seizoen slechts zullen instromen in de voorronde van de Europa League. Het verbaast Özturk dat Van den Boomen een overstap naar Ajax de voorkeur heeft gegeven boven bijvoorbeeld een club die komend seizoen actief zal zijn in de Champions League.

"Branco van den Boomen is een speler die heel goed weet waar zijn teamgenoten staan. Dat is écht een goede voetballer”, zegt de analist van Voetbal International in de wekelijkse talkshow van het medium over de zomeraanwinst van Ajax. “Ik vind persoonlijk dat Branco van den Boomen onder zijn niveau heeft gekozen. Branco van den Bomen is een 'Champions League-voetballer'."

"Hij heeft nu gekozen voor Ajax. Ik snap het wel, gezien de achtergrond, historie en naam van de club: het is natuurlijk wel Ajax. Maar hij had gewoon voor een Champions League-club kunnen kiezen", aldus Özturk, die de parallel trekt met Stijn Spierings. Laatstgenoemde was afgelopen seizoen bij Toulouse ploeggenoot van Van den Boomen en verkaste deze zomer naar Lens, dat komend seizoen als nummer twee van Frankrijk actief zal zijn in de Champions League.