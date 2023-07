Supporters Ajax krijgen slecht nieuws over oefencampagne

De gemeente Katwijk wil niet dat Ajax op het terrein van voetbalvereniging Rijnsburgse Boys oefent tegen Shakhtar Donetsk. De Amsterdammers hadden de wens om het duel in Rijnsburg af te werken, zodat supporters van Ajax de ploeg van Maurice Steijn kunnen komen bekijken, maar dit verzoek is afgewezen. Daardoor speelt Ajax in deze voorbereiding in Nederland geen een keer voor publiek.

Volgens het Algemeen Dagblad kan de gemeente Katwijk de veiligheid niet garanderen tijdens het oefenduel, wat de reden is waarom het verzoek is afgewezen. Dat heeft niet met Ajax te maken, maar wel met ongeregeldheden die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden rondom wedstrijden van Rijnsburgse Boys, maar ook bij clubs als VV Katwijk en Quick Boys. De derby tussen deze twee laatstgenoemde clubs moet de komende twee seizoenen zonder publiek worden afgewerkt.

Voor Ajax is de beslissing van Katwijk een tegenvaller, aangezien de Amsterdamse club graag een keer voor de eigen supporters had geoefend in Nederland. Vorig seizoen was dat heel anders, toen Ajax op trainingskamp ging in Oldenzaal en daar wedstrijden voor publiek afwerkte. Ook toen werd er tegen Shakhtar Donetsk gespeeld, maar die wedstrijd werd afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA. Het stadion van de Amsterdammers is echter al volgeboekt voor andere evenementen.

De wedstrijden van de ploeg van Maurice Steijn zullen voor de Ajacieden alleen te volgen zijn via de televisie, want die worden nu achter gesloten deuren afgewerkt op sportpark De Toekomst. Zo komt zaterdag FC Den Bosch op bezoek in de hoofdstad en wacht 18 juli een duel tegen Shakhtar Donetsk op het trainingscomplex van Ajax.