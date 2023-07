Tadic liet zich inspireren door grote naam: 'Hij heeft veel invloed gehad op mijn transfer'

Dat Dusan Tadic voor Fenerbahçe speelt, is mede te danken aan Edin Dzeko. Vorige maand maakte Dzeko de overstap van Internazionale naar Fenerbahçe; deze maand koos Tadic voor een transfer van Ajax naar de Turkse grootmacht.

"Dzeko heeft veel invloed gehad op mijn transfer. Toen ik hoorde dat hij hier ook speelt, zag ik het zitten om samen met hem te gaan spelen", legt Tadic uit in een interview met Haber Global. "Met de spelers die werden binnengehaald toonde de club aan wat de ambities zijn. Het feit dat Dzeko en ik hier spelen, heeft ook geholpen met de transfers die daarna volgden."

Tadic had ook contact met Dusko Tosic, met wie hij jarenlang samenspeelde in de nationale ploeg van Servië. Tosic kwam tussen 2015 en 2018 uit voor Besiktas en draagt de club nog altijd een warm hart toe. Hij hoopte dan ook dat Tadic zou kiezen voor De Zwarte Adelaars.

"Ik ben goed bevriend met Dusko Tosic, die bij Besiktas heeft gespeeld. Hij probeerde me ervan te overtuigen om voor Besiktas te kiezen", geeft Tadic toe. "Ik ben altijd eerlijk tegen mijn vrienden: ik vertelde hem over het mooie project dat Fenerbahçe aan me toonde. Ik respecteer alle teams, maar bij Fenerbahçe had ik het beste gevoel."