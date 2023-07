Ten Hag haalt teugels aan: spelers Man United krijgen iedere avond een e-mail

Erik ten Hag heeft de teugels aangetrokken in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De trainer van Manchester United stond al bekend om zijn aandacht voor details, maar is volgens de Daily Mail alleen nog maar strikter geworden. Door de krant wordt hij aangeduid als Mr Meticulous, ofwel: 'meneer nauwkeurig'.

"De scheidslijn tussen succes en falen is dun, zo weet de Nederlander. Hij is vastberaden om aan de goede kant van de medaille te vallen", schrijft de Engelse krant. "De trainer die vorig jaar naar Manchester United kwam met de wens om het gras tot een bepaalde lengte te maaien en de waterflesjes in een rechte lijn te sorteren, blijft eisen dat de dingen gaan zoals hij ze wil zien."

Zo zou Ten Hag tijdens de voorbereidingstour in de Verenigde Staten hebben aangegeven dat de microfoons van de media te dichtbij stonden op persconferenties. Manchester United heeft de media daarom gevraagd om de grote plopkappen te verwijderen van de microfoons, zodat er meer ruimte is tussen Ten Hag en de microfoons.

Dat is een persoonlijke voorkeur, maar de meeste regels van Ten Hag draaien om de discipline binnen de groep. Zo krijgen spelers en andere personeelsleden iedere avond een e-mail met daarin de dresscode voor de komende dag. Daar staat zelfs in of de sokken zwart of wit moeten zijn. Ten Hag heeft een verbod aangekondigd op teenslippers. Verder moeten spelers samen ontbijten en zijn telefoons niet toegestaan aan tafel.

Ook zou Ten Hag strikt letten op het dieet van zijn spelers. Manchester United heeft twee chef-koks en twee voedingsdeskundigen meegenomen naar de Verenigde Staten. Tijdens vorige voorbereidingstours zouden de spelers hebben geklaagd dat het eten te weinig varieerde. Daar wordt nu beter op gelet. Verder heeft Ten Hag aandacht voor de mentale gezondheid van zijn spelers: de Nederlandse life coach Rainier Koers is 'zeer aanwezig' tijdens de voorbereiding.