Thomas Beelen uitgelachen bij Feyenoord na 'slechtste optreden ooit'

Het is maar goed dat Thomas Beelen geen carrière als zanger nastreeft. De van PEC Zwolle overgekomen verdediger is niet gezegend met een gouden keeltje, zo blijkt uit een video die rondgaat op social media. Een dag na zijn 'optreden' wordt Beelen op de hak genomen door Arne Slot. "Dat was het slechtste optreden sinds… nou, ooit. Je kunt beter? Dan krijg je vanavond een nieuwe kans", grapt de trainer.

Bekijk hieronder de beelden waarop te zien is dat Beelen zingt (video 1) en de reactie van Slot (video 2).

The voice of Feyenoord in Oostenrijk 😂🎤 pic.twitter.com/YtmvSMhUcc — 🇳🇬 (@LerraO1O) July 20, 2023