‘Tijjani Reijnders levert AZ mogelijk recordbedrag op: zoveel bedraagt het tweede bod van AC Milan’

AC Milan is bereid heel ver te gaan voor de komst van Tijjani Reijnders. De middenvelder van AZ staat bovenaan het verlanglijstje van de nummer vier van Italië in het afgelopen seizoen. AC Milan zag een bod van negentien miljoen euro inclusief bonussen vorige week nog van tafel geveegd worden, maar heeft zich dinsdag met een nieuw voorstel gemeld in Alkmaar. Volgens Gianluca Di Marzio bedraagt dat mét bonussen 23 miljoen euro.

Technisch directeur Max Huiberts van AZ vertelde maandag in een interview met het Noordhollands Dagblad dat hij op dat moment niet in onderhandeling was met AC Milan over een transfer van Reijnders. Toeval of niet: een dag na publicatie van dat interview meldde onder andere Fabrizio Romano dat AC Milan een nieuw bod heeft gedaan. De Italianen boden in eerste instantie negentien miljoen euro inclusief bonussen, maar zouden nu maximaal 23 miljoen euro willen betalen. Dat meldt Di Marzio althans.

Volgens de Italiaanse transferjournalist neemt AZ 24 uur de tijd om een antwoord op dat voorstel te formeren. Dat betekent dat woensdag mogelijk een beslissende dag wordt in de strijd om Reijnders. De middenvelder zelf is naar verluidt al akkoord met AC Milan over een transfer naar Italië. Mocht AZ akkoord gaan met de nieuwe aanbieding, dan wordt Reijnders de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis. De Alkmaarders ontvingen in de zomer van 2016 22 miljoen euro van Tottenham Hotspur voor Vincent Janssen. Het bedrag dat Reijnders mogelijk oplevert kan, bij een succesvol Italiaans avontuur, daar dus overheen gaan.