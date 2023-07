'Toekomst Xavi Simons nog ongewis: Paris Saint-Germain maakt serieus werk van terugkeer'

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Xavi Simons ligt. De Oranje-international neemt weliswaar met PSV deel aan een trainingskamp in Oostenrijk, maar dat wil nog niet zeggen dat hij komend seizoen in Eindhoven is te bewonderen. Volgens het Eindhovens Dagblad maakt Paris Saint-Germain serieus werk van de terugkeer van Simons.

PSV verbaasde vorig jaar vriend en vijand door Simons definitief vast te leggen. Waar het er in eerste instantie veel van weg had dat de aanvallende middenvelder op huurbasis de overstap zou maken van PSG naar Eindhoven, werd het een permanente transfer. Die pakte voor PSV en Simons zo goed uit, dat hij deze zomer een fraaie vervolgstap kan maken. Arsenal werd al genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, maar het is vooral PSG dat aast op zijn komst.

Artikel gaat verder onder video

FCUpdate-journalist Mounir Boualin bracht vorige week dat Simons heeft besloten zich langer aan PSV te verbinden, maar volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is daarover nog geen definitieve beslissing genomen. “PSV wil Simons graag behouden en de onzekerheid daarover is bij de buitenwacht groot. Intern was het tot gisteren ook gissen. De 20-jarige middenvelder is in ieder geval niet dusdanig in onderhandeling met een andere club dat hij niet meer op trainingskamp kan met PSV.”

Deze week zou de zaakwaarnemer van Simons, Darren Dein, naar Nederland zijn afgereisd om met PSV in gesprek te gaan over de toekomst van zijn cliënt. “Daaruit bleek dat PSG momenteel hard aan Simons trekt. Waar het er eerder op leek dat die route geen serieus onderwerp van gesprek is, kan dat alsnog anders komen te liggen”, leest het. In Eindhoven was er ‘serieuze hoop’ dat er met Dein en Simons snel een deal kon worden gesloten. “Maar dat was tot gisteren nog niet gelukt. Het blijft afwachten of PSV hem uit handen van de Parijzenaars kan houden. Op dit moment is Simons alleen voor die club nog te koop voor 6 miljoen euro en wellicht nog wat extra’s, een schijntje van wat hij werkelijk waard is.”