Transfer van Calvin Bassey naar Fulham staat plots op losse schroeven

Het is hoogst onzeker of Calvin Bassey binnenkort de overstap van Ajax naar Fulham maakt. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano heeft de Londense club besloten om slechts één in plaats van twee linksbenige centrale verdedigers in te lijven. Fulham is op dit moment ook in gesprek met Mohammed Salisu.

Waar Fulham van plan was om zowel Bassey als Salisu naar Craven Cottage halen, lijkt de Premier League-club van gedachten veranderd. Met Ajax heeft Fulham reeds een akkoord bereikt over een transfersom van 21 miljoen euro. De Engelsen moeten er nog wel uit zien te komen met Bassey zelf, die aanvankelijk niet openstond voor een transfer naar Fulham.

De onderhandelingen met Bassey zouden zich inmiddels in een vergevorderd stadium bevinden. Fulham hoopt spoedig tot een persoonlijk akkoord te komen, zodat de 23-jarige verdediger deze week nog medisch kan worden gekeurd. Ondertussen praat de Londense club eveneens met Salisu van Southampton, die ook in de belangstelling staat van AS Monaco.

Bassey kreeg afgelopen weekend het advies van Maurice Steijn om de overstap naar Fulham. "Ook vanwege het geld, want als hij gaat, kunnen wij ons behoorlijk versterken. Hij heeft vorig seizoen een heel zwaar jaar gehad. Iedereen krijgt een tweede kans en als hij het beter doet dan een ander gaat hij spelen. Maar de kans is – zeker als we een nieuwe linksback of linker centrale verdediger gaan halen – dat hij niet speelt", zei de trainer tegen De Telegraaf.