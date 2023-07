'Calvin Bassey zegt 'nee' tegen Fulham en wil voor kansen bij Ajax gaan'

Calvin Bassey wordt opnieuw in verband gebracht met een transfer naar de Premier League. Nadat eerder deze week een bod van Brighton & Hove Albion op de Nigeriaanse verdediger zou zijn afgewezen door de Amsterdammers, zou met Fulham nu een tweede Engelse club bij de Amsterdammers hebben aangeklopt.

Dat schrijft journalist David Ornstein woensdagochtend namens The Athletic. De Londenaren zouden volgens Ornstein een eerste schriftelijke bod van 'rond de 17 miljoen euro' bij Ajax hebben neergelegd om Bassey's nog vier jaar doorlopende contract af te kopen. Of de club van Kenny Tete daarmee een kans maakt is nog maar de vraag; het vermeende afgewezen bod van Brighton zou rond de 23 miljoen euro hebben gelegen.

Artikel gaat verder onder video

Dat bedrag staat gelijk aan de transfersom die Ajax afgelopen zomer overmaakte naar het Schotse Rangers FC om Bassey in te lijven. De Nigeriaan kan zowel in het centrum van de defensie als op de linksbackpositie uit de voeten. In zijn eerste jaar in de Johan Cruijff Arena kwam hij tot 39 wedstrijden, al oogstte hij met zijn spel de nodige kritiek. Dinsdag speelde hij een helft mee in de oefenwedstrijd die Ajax op De Toekomst afwerkte tegen Shakhtar Donetsk. In dat duel ging Bassey opnieuw opzichtig in de fout, maar doelman Remko Pasveer voorkwam dat die leidde tot een tegendoelpunt.

Update 12.33 uur: Volgens het Algemeen Dagblad is Bassey zelf "niet van plan" om Ajax te verruilen voor Fulham. De krant meldt dat de verdediger alleen over een vertrek zou willen nadenken als Ajax hem laat weten dat hij overbodig is ("hetgeen nog niet gebeurde") óf als een grotere club zich voor hem meldt bij de Amsterdammers.