Van Ajax tot FC Dordrecht: dit betaalt de FIFA aan Nederlandse clubs na WK in Qatar

Omdat clubs gedurende het WK in Qatar spelers hebben moeten missen compenseert de FIFA dat met een vergoeding. Per dag dat de desbetreffende speler actief was op de wereldkampioenschappen ontving de club een bedrag van 9823 euro, ongeacht het aantal speelminuten. Voor twaalf Nederlandse clubs rinkelt de kassa.

Het totale bedrag per speler wordt verdeeld over de clubs waarvoor hij twee jaar voorafgaand aan het WK speelde. Zo ontvangt bijvoorbeeld niet alleen sc Heerenveen het bedrag voor Andries Noppert, maar ook Go Ahead Eagles. In totaal ontvingen Nederlandse clubs 5.939.983 miljoen euro, wat zo’n vier procent is van het totaal.

Artikel gaat verder onder video

Ajax steekt er met kop en schouders bovenuit op de Nederlandse ranglijst. Zij ontvingen liefst 3,1 miljoen euro. PSV (930368 euro) en Feyenoord (712275 euro) volgen op flinke afstand. Opvallend is dat onder meer Heracles Almelo, FC Dordrecht en VVV-Venlo ook vergoedingen krijgen. Dit drietal clubs speelden destijds in de Keuken Kampioen Divisie.

De gehele ranglijst:

Ajax: 3,1 miljoen euro

PSV: 930.368 euro

Feyenoord: 712.275 euro

AZ: 371.657 euro

Vitesse: 234.429 euro

Go Ahead Eagles: 132.236 euro

Heracles Almelo: 120.073 euro

FC Groningen: 92.301 euro

sc Heerenveen: 88.217 euro

NEC: 68.614 euro

FC Dordrecht: 44.108 euro

VVV-Venlo: 17.154 euro