Van der Gijp vernietigend over talkshowgast: ‘Ik trek haar niet, iemand met heel veel issues’

Fidan Ekiz was onlangs te gast in het televisieprogramma De Oranjezomer, maar René van der Gijp is overduidelijk geen fan van de journaliste en presentatrice. De manier waarop Ekiz vorige week een verhaal over zogenaamde dickpicks inleidde, heeft Van der Gijp gestoord.

Ekiz vertelde vorige week dat ze ’s nachts wel eens wordt lastiggevallen door mannen die haar ongevraagd foto’s toesturen van hun geslachtsdeel. Aanvankelijk wilde zij het verhaal niet vertellen, maar na aandringen van presentatrice Hélène Hendriks ging zij toch overstag. “Ze begint dan met een verhaal waarvan ze zelf zegt: ik weet eigenlijk niet of ik het moet zeggen”, begint Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp over Ekiz. “Hélène vraagt dan: waarom zeg je het dan niet? Dan zegt Fidan: ik ga nu iets zeggen waarvan mijn vriendinnen zeggen dat ik dat móét zeggen. Het was een gedoe, een hele lange aanloop, voordat ze uiteindelijk zei dat de ’s nachts dickpicks toegestuurd kreeg. Dat was het verhaal dan”, verzucht de oud-voetballer en analist.

Van der Gijp geeft ruiterlijk toe geen fan te zijn van Ekiz. “Ik moet heel eerlijk zeggen: die Fidan trek ik niet zo. Het is een hoop gedoe. Zij is volgens mij iemand met heel veel issues, die ze het liefst ook allemaal vertelt”, aldus Van der Gijp, die zelf momenteel met vakantie is vandaag de zomerstop van Vandaag Inside. De analist vermaakt zich echter opperbest zonder de dagelijkse talkshow, garandeert hij. “Ik heb genoeg andere dingetjes te doen. Ik vind het gewoon heerlijk: je kijkt een beetje tv.”