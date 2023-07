Van der Vaart kan transfergerucht Ajax niet geloven: 'Ik breng hem hoogstpersoonlijk'

Rafael van der Vaart vindt het 'niet normaal' dat Fulham bereid zou zijn om zeventien miljoen euro te betalen voor Ajax-verdediger Calvin Bassey. De analist zei woensdagavond bij De Oranjezomer dat hij Bassey voor zo'n bedrag hoogstpersoonlijk weg zou brengen.

"Nou, ik ben net in het golfkarretje binnengereden", zei Van der Vaart bij het praatprogramma, dat op locatie in Breda wordt opgenomen. "Ik breng hem zelf nog heen vanavond." Hij kreeg daarmee de lachers op zijn hand en voegde nog toe: "Die bedragen zijn tegenwoordig niet normaal. Zeventien miljoen, nadat je een jaar lang de bal naar de verkeerde kleur hebt gespeeld."

Artikel gaat verder onder video

In zijn eerste jaar in de Johan Cruijff Arena kwam Bassey tot 39 wedstrijden, al oogstte hij met zijn spel de nodige kritiek. Dinsdag speelde hij een helft mee in de oefenwedstrijd die Ajax op De Toekomst afwerkte tegen Shakhtar Donetsk. In dat duel ging Bassey opnieuw opzichtig in de fout, maar doelman Remko Pasveer voorkwam dat die leidde tot een tegendoelpunt.

Volgens het Algemeen Dagblad is Bassey zelf 'niet van plan' om Ajax te verruilen voor Fulham. De krant meldt dat de verdediger alleen over een vertrek zou willen nadenken als Ajax hem laat weten dat hij overbodig is ('hetgeen nog niet gebeurde') óf als een grotere club zich voor hem meldt bij de Amsterdammers.