Vera Pauw komt met schokkend verhaal: 'Hij dreigde me door het hoofd te schieten'

Vera Pauw (60) gaat als bondscoach van de Ierse vrouwenploeg naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. In het verleden werkte de oud-international onder meer als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, Rusland en Zuid-Afrika. In het clubvoetbal was ze een jaar coach van het Amerikaanse Houstan Dash. Over die periode doet de Nederlandse nu een opmerkelijke onthulling.

Tegenover The Athletic gaat Pauw in op een aantal (anonieme) verhalen van speelsters van de Amerikaanse club en vertelt ze bovendien dat 'een lid van de staf' haar met de dood bedreigd heeft toen ze vanwege een hittegolf een training van de middag naar de avond wilde verplaatsen. "Hij dreigde me door het hoofd te schieten als ik zijn avondje bier drinken van hem af zou pakken", vertelt Pauw. Ze zou daarna politiebescherming hebben gekregen 'tot het voorval was opgelost'.

Artikel gaat verder onder video

Aan de andere kant wordt Pauw door een aantal spelers waarmee ze in Amerika werkte beschuldigt van verbale en zelfs fysieke agressie. "Pauws opmerkingen over het formaat en het gewicht van een speler en wat zij at hadden zo'n groot effect op haar dat ze niet langer op topniveau kon voetballen", zo valt te lezen. "Er waren minstens twee voorbeelden waarin Pauws gedrag fysiek agressief werd", vervolgt het artikel. Ook zou ze in een PowerPoint-presentatie de Amerikanen 'extreem egoïstisch' hebben genoemd en de Engelsen 'extreem confronterend'.

Pauw ontkent de beschuldigingen: "Ik ben Nederlands dus ben ik duidelijk over wat ik wil. Ik denk ze hebben aangevoeld dat ik anders was dan zij. Ze zijn niet gewend dat vrouwen ook direct kunnen zijn." Daarbij denkt ze dat het feit dát ze een vrouw is in dit geval in haar nadeel werkt: "Omdat ik een vrouwelijke coach ben, word ik ondermijnd. Een mannelijke coach zou juist lof krijgen als hij zijn spelers zo goed zou behandelen en voor hen op de barricaden sprong", meent Pauw.

Halverwege het seizoen kreeg Pauw haar man Bert van Lingen (voormalig assistent van Dick Advocaat bij onder meer Oranje, Rangers en Zenit St. Petersburg) op bezoek. "Na vijf dagen zei hij: 'Vera, ik ga naar huis en ik neem je mee want ik accepteer niet wat je hier allemaal over je heen krijgt. Ik kan dit niet meer aanzien." Pauw zou hebben geweigerd halverwege het seizoen haar team in de steek te laten. Na de doodsbedreiging zwichtte ze alsnog: "Daarna heeft ze haar echtgenoot beloofd dat ze haar contract niet met een extra jaar zou verlengen."

Aan die belofte hield Pauw zich; ze werd in 2019 technisch adviseur bij de vrouwenploeg van Thailand. Later dat jaar trad ze aan als bondscoach van Ierland, waarmee ze zich wist te plaatsen voor het WK dat later deze maand begint in Australië en Nieuw-Zeeland. Een prestatie van formaat, de Ierse ploeg plaatste zich nog niet eerder in de geschiedenis voor de mondiale eindronde. In groep B is Pauw met haar elftal gekoppeld aan gastland Australië en Canada en Nigeria.