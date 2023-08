Verdachte ontkent beroven Tadic: 'Er is één iemand met hetzelfde DNA...'

Mohammed F. ontkent iedere betrokkenheid bij een poging om Dusan Tadic met geweld te beroven. Zijn DNA werd bij de woning van Tadic gevonden, maar desondanks beweert F. dat hij daar niet was. De twintigjarige verdachte komt woensdag voor de rechter.

Het DNA werd aangetroffen op een gevonden sigarettenpeuk bij Tadic' woning in Amsterdam-Zuid. Toch ontkent F. dat hij bij de woning was. "Hij heeft het zelf niet met zoveel woorden gezegd, maar er is maar één iemand die hetzelfde DNA heeft en dat is zijn tweelingbroer", zegt Niek Hendriksen, de advocaat van F., tegen het Algemeen Dagblad. "Die weigert echter zijn DNA af te staan en justitie kan hem niet dwingen, omdat hij geen verdachte is."

De poging tot overval – de toenmalig aanvaller van Ajax wist te ontkomen – vond plaats in de nacht van 27 op 28 juli 2022. Op camerabeelden was te zien dat twee mannen in helm voorafgaand aan de poging tot overval stonden te wachten. Volgens de politie gaat het om F. en zijn metgezel Mohamed El K., die in februari werd vrijgesproken van poging tot diefstal, omdat 'het opwachten en achtervolgen onvoldoende is om aan te nemen dat die gedragingen tot doel hadden geld of goederen afhandig te maken'.

Het OM is daartegen in hoger beroep gegaan. Wel werd El K. veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor het geweld dat hij gebruikte. De andere verdachte, F. staat woensdag terecht voor zowel geweldpleging als poging tot diefstal.