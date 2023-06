'Het is alsof Schreuder elke week een pijltje gooide om de opstelling te bepalen'

Alfred Schreuder heeft in zijn periode als hoofdtrainer van Ajax weinig potten kunnen breken. In de speciale FCUpdate Podcast, over het seizoen van Ajax, bespreken drie redacteuren het rampseizoen van hun favoriete club. "Het leek wel alsof Alfred Schreuder elke week een pijltje gooide om de opstelling te bepalen."

De hele podcast, ruim één uur over het seizoen van de Amsterdammers, is hieronder te beluisteren.