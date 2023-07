Verschrikkelijke strafschop van Bukayo Saka tegen Barça; Arsenal-fans komen met duidelijke oproep

Een penaltymisser van Bukayo Saka in de oefenwedstrijd tussen Arsenal en Barcelona houdt de fans van the Gunners bezig. Bij een 1-1 stand ontfermde Saka zich halverwege de eerste helft over een strafschop, die hij naast schoot. Volgens de fans is het tijd voor een andere strafschopnemer.

Barcelona kwam dankzij een treffer van Robert Lewandowski al vroeg op voorsprong in het SoFi Stadium in Los Angeles. Na twaalf minuten zorgde een alerte Saka voor de 1-1, door optimaal te profiteren van slordig wegwerken van Andreas Christensen. Vervolgens kreeg Arsenal een penalty door een handsbal van Ronald Araújo en die bleek niet besteed aan Saka. Aan de overzijde maakte Raphinha er daarna 1-2 van, maar Kai Havertz zorgde weer voor de 2-2.

Saka nam in officiële wedstrijden negen penalty's, waarvan hij er zes benutte. Zijn bekendste misser beging hij in de finale van het EK 2021 tegen Italië.

Love Saka but we need a new penalty taker for the upcoming season — Fifth Emperor of The South (@SolaceExcursion) July 27, 2023

We definitely should start reconsidering making Saka our main penalty taker. I'm not sure I can really stand him missing key penalties anymore 😩



"It's only pre-season", I know 🤡 — Shegz (@shegzynova) July 27, 2023

Saka is actually a bad penalty taker, I don't know why the coach keep allowing him to take pk. — Ibrahim Husaini (@Addeeney) July 27, 2023

I know it’s preseason, but Saka can no longer take penalties for #Arsenal. It’s at the point where it’s a mental block he will never overcome. It doesn’t make him any less of a great player, but Jesus, Gabby, or Odegaard need to be the PK taker. — Timothy Gorman (@TowersTim15) July 27, 2023

I love Saka but he isn’t a penalty taker. His last two pens have now not even been on target. For me to not even hit the target when taking a pen is simply not acceptable. #AFC #Arsenal #COYG — Chris Ead (@cjead10) July 27, 2023

Arteta has to pick another penalty taker for arsenal. Saka can't keep up with that. One of the reasons we settled for a draw the game to west ham and it affected the league run. Saka should stay clear of the penalty spot for now — BiG spendor (@spendor_) July 27, 2023

Why is saka still the pen taker for arsenal🤣🤦‍♂️ #PreSeason — Loop (@m3mogss) July 27, 2023