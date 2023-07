Verweij en Ten Voorde spreken elkaar tegen over gelimiteerde afkoopsom Eiting

FC Twente wil Carel Eiting graag naar Enschede halen, maar komt er vooralsnog niet uit met FC Volendam over de transfersom. Volgens FC Twente-clubwatcher Leon ten Voorde beschikt Eiting over een gelimiteerde afkoopsom, maar dat spreekt Mike Verweij tegen.

Verweij bracht dinsdagavond in De Telegraaf het nieuws naar buiten dat FC Volendam het eerste bod van FC Twente op Eiting zou hebben afgewezen. De Tukkers zouden naar verluidt 400.000 euro over hebben voor Eiting, maar FC Volendam verlangt een veel hoger bedrag. Leon ten Voorde, clubwatcher van FC Twente voor TC Tubantia, schrijft op Twitter echter dat Eiting een gelimiteerde clausule in zijn contract heeft staan.

Op de tweet van de journalist weet Verweij vervolgens razendsnel te reageren: "Eiting heeft geen gelimiteerde transfersom", is zijn korte, maar duidelijke antwoord. Vervolgens reageert Ten Voorde als volgt: "We woorden wel eens voorgelogen Mike. Wat ik al zei: wordt vervolgd.. Uitkomst ongewis.

De komende dagen zal er ongetwijfeld meer duidelijk worden over de toekomst van Eiting. FC Volendam baalt in ieder geval van de werkwijze van FC Twente, want de club vindt het niet netjes dat de Tukkers eerst met de speler zelf in gesprek zijn gegaan en zich daarna pas bij de Palingboeren zelf hebben gemeld.