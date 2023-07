Vitesse brengt met nieuw uitshirt bijzonder eerbetoon aan Theo Bos

Vitesse heeft het uittenue voor het seizoen 2023/24 gepresenteerd. Het shirt dient als eerbetoon aan clubicoon Theo Bos. Het was dit jaar tien jaar geleden dat Bos overleed. Er zijn op het shirt meerdere verwijzingen naar Mister Vitesse te vinden.

Het witte ontwerp, met geel-zwarte banen, is grotendeels geïnspireerd door het shirt van het seizoen 1988/89, waarin Bos zich met Vitesse tot kampioen van de Eerste Divisie wist te kronen. Bovendien wordt het eerbetoon aan het icoon versterkt door details op het shirt.

Artikel gaat verder onder video

Zo bevindt de tekst ‘Voor altijd onze nummer 4’ zich op de kraag, bevat de rug een speciaal Mister Vitesse-embleem (inclusief beeltenis van Theo Bos) en is ‘Theo Bos, 1965-2013’ terug te vinden in de nek van het shirt. In het rugnummer is ten slotte een portretfoto van Theo Bos verwerkt, inclusief een subtiele weergave van het nummer 4.

Het nieuwe uittenue is geïnspireerd door twee Vitesse-shirts waarin Theo Bos heeft geschitterd: die van het kampioensjaar 1988/89 en die van het seizoen 1994/95. Het tricot heeft echter ook wel wat weg van het tenue in het seizoen 2015/16. Dat was tevens een wit shirt, met een geel-zwart, verticaal lijnenspel.