Voormalig topscheidsrechter Pieter Vink keert bij ADO Den Haag terug in voetballerij

ADO Den Haag heeft zich verzekerd van de diensten van Pieter Vink. De voormalig scheidsrechter gaat bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie aan de slag als veiligheidsmanager. Dat maakte de club uit de Hofstad dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

Vink floot tussen 2001 en 2017 wedstrijden in de Eredivisie. Daarnaast was hij ook actief in onder meer de Champions League en Europa League. Ook was Vink geregeld arbiter bij interlands. Na zijn loopbaan als scheidsrechter ging de voormalig politieagent aan de slag als coördinator Toezicht & Handhaving bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Vervolgens was Vink als teamleider Toezicht & Handhaving werkzaam bij de provincie Zuid-Holland. Nu volgt dus een nieuwe uitdaging en keert Vink terug in de voor hem bekende voetballerij.

"We zijn heel blij dat we een zeer ervaren veiligheidsman in de persoon van Pieter Vink mogen verwelkomen bij ADO Den Haag. Pieter brengt enorm veel ervaring en kennis met zich mee en zal daarmee een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid bij ADO Den Haag. De veiligheidsafdeling van de club, naast de nieuwe positie bestaande uit een veiligheidscoördinator, supporters liaison officer en veiligheidsmedewerker, is weer op volle sterkte", aldus CEO Natascha van Grinsven-Admiraal.