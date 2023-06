'NAC troeft Go Ahead af en pikt belangrijke speler van ADO transfervrij op'

NAC Breda gaat zich naar alle waarschijnlijkheid versterken met Boy Kemper van ADO Den Haag. De aanvoerder van de Haagse club beschikt over een aflopend contract en kan overal heen. Go Ahead Eagles wilde de verdediger ook hebben, maar grepen mis. De club uit Deventer kondigde dinsdag met Jakob Breum wel een andere speler aan.

Bij NAC zijn ze sinds de komst van Peter Hyballa bezig om weer op te krabbelen en de winter werden al spelers als Elíal Már Ómarsson, Matthew Garbett en Cuco Martina gehaald. Kemper kan voor langere tijd een contract gaan tekenen, meldt Voetbal International.

Het leek er voor een langere tijd op dat Kemper naar Go Ahead Eagles ging, maar het aanbod van NAC was aanzienlijk beter dan dat van de Deventenaren. ADO wilde Kemper ook verleiden om langer te blijven in Den Haag, maar daar lijkt Kemper niet meer aan te beginnen.

Go Ahead Eagles meldde dinsdag wel dat Breum gaat tekenen tot de zomer van 2027. De Deen speelde als vleugelaanvaller bij Odense Boldklub, waar hij zijn debuut maakte op 16-jarige leeftijd. In totaal speelde de Scandinaviër 51 duels voor die club en ook maakte hij eind maart zijn debuut voor Denemarken Onder-21.