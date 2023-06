ADO Den Haag verkoopt Finn van Breemen voor één miljoen euro

Finn van Breemen verruilt ADO Den Haag voor FC Basel. De Zwitserse club heeft de afkoopclausule in het contract van de twintigjarige verdediger geactiveerd. Hoewel ADO geen uitspraken doet over de hoogte van de transfersom, is er volgens Jim van der Deijl van Omroep West een bedrag van één miljoen euro met de overgang gemoeid.

Van Breemen werd op zijn negende opgenomen in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en maakte op 6 mei 2022 zijn officiële debuut in het eerste elftal. In totaal speelde de linksbenige centrale verdediger negentien wedstrijden voor de Haagse club. Hierin maakte hij een dusdanige indruk dat hij Basel overtuigde van zijn kwaliteiten.

Bij ADO Den Haag overheerst trots na de verkoop van Van Breemen. "Na het voorbije seizoen groeide de interesse van meerdere clubs en FC Basel was al snel concreet voor de diensten van Finn. Het is voor Finn natuurlijk een mooie stap die we hem van harte gunnen en een groot compliment aan de jeugdopleiding van de club. We willen hem bedanken voor zijn tijd hier in Den Haag en we wensen hem uiteraard heel veel succes in Basel", aldus technisch directeur Joris Mathijsen.

Bij Basel tekent Van Breemen een contract voor vier seizoenen. "Ik wil graag ADO Den Haag en de supporters heel erg bedanken voor alles wat ze voor me betekend hebben en de steun die ik altijd ontvangen heb van iedereen. Ik heb een geweldige tijd hier gehad en me kunnen ontwikkelen tot de speler die ik nu ben. Deze club is als een tweede huis voor mij en zal dat altijd blijven. Ik heb een geweldige tijd hier gehad en ik zal het zeker missen. Ik wens ADO Den Haag heel veel succes in de toekomst en ik zal de club zeker blijven volgen."