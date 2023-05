'ADO Den Haag ontvangt megabod van club op drempel Europese finale'

Finn van den Breemen kan komende zomer een fraaie overstap gaan maken. ADO Den Haag heeft van het Zwitserse FC Basel een bod van een miljoen euro ontvangen voor de talentvolle verdediger.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. De krant heeft bovendien begrepen dat de Zwitsers daarmee het bedrag op tafel leggen waarvoor Van den Breemen contractueel gezien mag vertrekken. Een overgang lijkt dan ook nabij voor de verdediger, die zich inmiddels heeft opgewerkt tot basisspeler in het elftal van trainer Dick Advocaat.

Hoewel Basel in de Zwitserse competitie op een teleurstellende zesde plaats bivakkeert, maakt de club nog kans op een absolute hoofdprijs. Vorige week werd in Florence namelijk met 1-2 gewonnen van Fiorentina in de halve finale van de Conference League. Mocht die voorsprong komende week in de return met succes verdedigd worden, dan treft Basel in de finale de winnaar van het tweeluik tussen AZ en West Ham United.

Van den Breemen baarde dit seizoen niet alleen opzien met zijn prestaties op het veld. In februari ging een interview na afloop van de bekerzege op Go Ahead Eagles viraal. Gevraagd naar zijn voorkeur voor een tegenstander in de volgende ronde, sprak hij destijds over "Feyenoord of 020 ofzo", waarmee hij niet onder stoelen of banken stak dat Ajax niet bepaald zijn favoriete club is.