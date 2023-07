Wéér belangstelling voor sterkhouder Feyenoord: 'Tegelijkertijd ga ik ook niet liegen'

Feyenoord had het afgelopen seizoen met Orkun Kökcü, Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Quilindschy Hartman liefst vier spelers uit de eigen jeugdopleiding in het kampioenselftal staan. De captain van de Rotterdammers is al naar Benfica vertrokken, Geertruida wil naar RB Leipzig, voor Bijlow is belangstelling vanuit onder meer Manchester United en ook voor Hartman zijn geïnteresseerden, zo blijkt nu.

Dat bevestigt de linksachter tegenover Voetbal International. “Interesse zal er altijd zijn na een goed seizoen. Zeker als je kampioen bent geworden met zo’n jong team. Ik ben 21 jaar en linksback. Daar zijn er in Europa niet zoveel van. Het zou raar zijn als er nu geen interesse is. Maar dat is iets anders dan een transfer maken”, benadrukt Hartman.

Waar de andere drie zelfopgeleide spelers of al zijn vertrokken of er concreet iets rond hen speelt, is dat bij Hartman anders. “Op dit moment ben ik totaal niet bezig met een transfer. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Feyenoord”, stelt de linksback. “Bovendien heb ik hier genoeg om voor te spelen. Als klein jongetje droomde ik al van de Champions League.”

Het heeft er dus alle schijn van dat Hartman gewoon te zien blijft in De Kuip komend seizoen, maar als de belangstelling aanhoudt, is een transfer wel bespreekbaar in de (nabije) toekomst. “Ik ben daar op dit moment niet mee bezig, maar tegelijkertijd ga ik ook niet liegen. Kijk naar waar ik twee jaar geleden stond. Ik was zwaar geblesseerd, mijn carrière had zomaar voorbij kunnen zijn. De wereld zag er compleet anders uit dan nu. Zo’n moment leert je wel anders naar bepaalde situaties te kijken. Snap je wat ik bedoel? Soms komen er zulke mooie kansen voorbij dat je ze gewoon niet kan laten liggen. In onze sport kan je daarom ook nooit zeggen dat je voor honderd procent zeker bij een club blijft.”