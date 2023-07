Xavi Simons belt met Ronald Koeman om toekomst te bespreken

Xavi Simons heeft onlangs telefonisch contact opgenomen met Ronald Koeman om zijn toekomst te bespreken. De bondscoach van het Nederlands elftal vertelt tegenover onder meer Mundo Deportivo welk advies hij de twintigjarige speler van PSV heeft gegeven.

"Xavi Simons is een goede jongen. Hij heeft me deze zomer gebeld om het over zijn toekomst te hebben. Het is belangrijk dat hij blijft spelen. Hij heeft het goed gedaan bij PSV en ik hoop dat hij daar blijft, want hij speelt daar alles. Dat is het beste voor de ontwikkeling van een jonge speler. Het is nog maar de vraag of dat het geval is als hij naar een grotere club gaat", aldus Koeman, die verwacht dat Simons een topspeler wordt.

Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over toekomst. PSV doet er alles aan om de aanvallende middenvelder langer aan zich te binden en heeft het begeerde talent volgens het Eindhovens Dagblad een 'spetterende aanbieding' gedaan. Een belangrijke voorwaarde voor PSV is dat de PSG-clausule uit het contract van Simons wordt gesloopt. De Oranje-international kan door de clausule voor een zacht prijs terugkeren naar het Parc des Princes.

Simons kan deze maand, naar verluidt, voor slechts zes miljoen euro zijn rentree maken bij Paris Saint-Germain. De Franse club heeft PSV laten weten de clausule te willen activeren, maar het is aan Simons zelf om de knoop door te hakken. Ook andere Europese topclubs hebben Simons in het vizier. Zij moeten in tegentelling tot PSG wel het volle pond betalen.