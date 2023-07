Xavi Simons zaait verwarring met bijschrift bij trainingsfoto's

Xavi Simons heeft op Instagram voor verwarring gezorgd. Het bijschrift bij de trainingsfoto’s die hij heeft gepost, kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd.

Simons omschrijft zichzelf bij de drie foto's als een happy guy en voegt emoji's van een voetbal, hartje en ring toe aan de tekst. Het is de emoji van de ring die men niet kan thuisbrengen.

"Is hij getrouwd?", is een vraag die meerdere keren wordt gesteld. Dat lijkt niet het geval. Niet in de laatste plaats omdat het een vreemde manier zou zijn om een huwelijk aan te kondigen.

Eén fan denkt te weten hoe het zit. "Hij is getrouwd met het spelletje", luidt een van de reacties.