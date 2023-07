Zaak-Tadic volledig geëscaleerd; geruchten waren de druppel voor Ajax-captain

De zaak rond Dusan Tadic is volledig geëscaleerd. De 34-jarige aanvoerder van Ajax blijkt uit een analyse van De Telegraaf niet op één lijn te zitten met directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Het frustreert Tadic met name dat Mislintat zijn 'noodkreet' heeft genegeerd en hij tijdens zijn vakantie geen enkele keer is opgebeld.

Tadic deed aan het einde van het teleurstellende vorige seizoen een 'noodkreet' omdat hij vond dat de Ajax-selectie snel en goed moest worden versterkt. Die kreet is volgens de krant genegeerd door Mislintat, die tot dusver alleen Branco van den Boomen (transfervrij overgekomen van Toulouse) en Benjamin Tahirovic (voor acht miljoen euro overgenomen van AS Roma) naar de Johan Cruijff ArenA heeft gehaald.

Tijdens zijn vakantie vernam Tadic dat de namen Jeremiah St. Juste en Sepp van den Berg - ten onrechte, volgens de krant - rondgingen als mogelijke vervangers van Jurriën Timber, die op het punt staat voor ruim veertig miljoen euro de overstap naar Arsenal te maken. Dat was voor Tadic de druppel die de emmer deed overlopen, zo klinkt het.

Dat Tadic gedurende zijn vakantie geen een keer is gebeld door Mislintat en er dus geen enkele poging is gedaan om de aanvoerder gerust te stellen voor het nieuwe seizoen, vindt de Serviër kwalijk. Tadic hoopte donderdag op De Toekomst alsnog een beeld te krijgen hoe en met welke spelers Ajax dit seizoen voor de prijzen gaat spelen, maar in plaats daarvan hoorde hij dat het eerdere beleid van Edwin van der Sar en Marc Overmars overboord wordt gegooid.

Waar Ajax onder Van der Sar en Overmars investeerde om aan te haken bij de Europese top, vinden directeur voetbalzaken Mislintat en financieel directeur Susan Lenderink dat er de afgelopen jaren te veel geld is uitgegeven. Zij willen eerst het gat van 45 miljoen euro door het mislopen van de Champions League dichten en daarnaast flink snoeien in de salariskosten. Daarvoor moet eerst worden verkocht voordat er wordt geïnvesteerd.