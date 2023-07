Zorgen om Romário: oud-PSV'er met spoed opgenomen in het ziekenhuis

De Braziliaanse oud-spits Romário da Souza Faria is vrijdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Rio de Janeiro. De 57-jarige goalgetter van weleer kampt met een heftige darminfectie, maar zijn situatie zou inmiddels 'stabiel' zijn.

Dat melden diverse Braziliaanse media. Romário kampt al jaren met diabetes en liet twee jaar geleden zijn galblaas verwijderen. Ook onderging hij een maagverkleining om zijn ziekte beter te kunnen dragen. Vanwege de darminfectie waarmee hij nu kampt is de gewezen spits opgenomen in het Barra d'Or-ziekenhuis. De verwachting is dat hij daar niet op korte termijn zal worden ontslagen.

Romário speelde tussen 1988 en 1993 in Nederland voor PSV. In vijf seizoenen kwam de Braziliaan tot 109 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij liefst 98 keer scoorde. In 1993 vertrok hij naar het Barcelona van Johan Cruijff voor een bedrag van omgerekend acht miljoen euro. Later zou de oud-speler van Vasco da Gama nog uitkomen voor Valencia, een grote hoeveelheid clubs in zijn vaderland en korte avonturen beleven in onder meer de Verenigde Staten en Qatar. In 2010 beëindigde hij zijn loopbaan definitief, daarna werd Romário actief in de Braziliaanse politiek.

Ook in het shirt van de Braziliaanse ploeg vond Romário veelvuldig het net; in 71 interlands kwam hij tot 55 treffers voor de Goddelijke Kanaries. Het hoogtepunt beleefde hij in 1994, toen de Brazilianen in de VS wereldkampioen werden. Romário maakte de eerste treffer in de met 2-3 gewonnen kwartfinale tegen het Nederlands elftal en maakte uiteindelijk vijf treffers op het gewonnen toernooi.