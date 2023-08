Aad de Mos heeft zijn vraagtekens bij Hans Kraay jr.: ‘Dat weet je zelf toch ook wel? Kijk je niet?’

Ajax telde vorig jaar tien miljoen euro neer om Owen Wijndal over te nemen van AZ. De Amsterdammers dachten met Wijndal de ideale vervanger van Nicolas Tagliafico en Daley Blind binnen te halen, maar hij slaagt er nog altijd niet in aan de verwachtingen te voldoen. De linksback kon onder Alfred Schreuder al niet rekenen op een basisplaats en zit ook met Maurice Steijn aan de leiding op de bank. Hans Kraay jr. vraagt zich af wat er met hem aan de hand is. Aad de Mos weet het antwoord.

Ajax trok vorig jaar flink de portemonnee om het vertrek van onder meer Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez en Sébastien Haller op te vangen. Zo maakten Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Calvin Bassey en Wijndal allemaal voor veel geld de overstap naar de Johan Cruijff ArenA. Geen van hen slaagde er echter in een onbetwiste indruk achter te laten. Bassey is zelfs alweer vertrokken. Ook de toekomst van Wijndal is een groot vraagteken. Hij moet momenteel Anass Salah-Eddine voor zich dulden. Bovendien is Ajax druk bezig met de komst van Hiroki Ito.

“Wat is er in hemelsnaam met Wijndal aan de hand?”, vroeg Kraay jr. zich hardop af bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Schreuder stelde hem niet op, Heitinga stelde hem niet op…” Nog voordat Kraay jr. kon zeggen dat Wijndal ook onder Steijn op de bank zit, kwam De Mos ertussen. Volgens De Mos is het vrij duidelijk waarom de oud-speler van AZ er in Amsterdam niet aan te pas komt. “Dat weet je zelf toch ook wel, Hans? Wat er met hem aan de hand is? Kijk je niet?” Kraay jr. gaf aan wel te kijken - hij was zaterdagavond immers nog in de Johan Cruijff ArenA - maar kreeg van De Mos wederom geen tijd te antwoorden.

“Hij kan niet verdedigen. Hij moet eens beginnen met zijn kousjes een keer op te trekken en een keer een vent te worden”, stelde De Mos over Wijndal. “Hij is groot gemaakt door Karlsson”, voegde De Mos er nog aan toe. Wijndal vormde bij AZ een sterk koppel met Jesper Karlsson.

