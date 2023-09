Ajax, AZ en FC Twente op tv: hier worden de Europese duels vanavond uitgezonden

Ajax, AZ en FC Twente komen donderdagavond in actie in Europees verband. Ajax ontvangt Ludogorets, AZ gaat op bezoek bij SK Brann en FC Twente neemt het thuis op tegen Fenerbahçe. Op welke tv-zenders zijn de wedstrijden te bekijken?

Ajax – Ludogorets op tv: Ziggo Sport

De wedstrijd tussen Ajax en Ludogorets begint om 20.00 uur en is alleen te volgen op Ziggo Sport. De voorbeschouwing bij Ziggo Sport begint om 19.15 uur. De uitwedstrijd in Bulgarije werd ook nog uitgezonden door RTL7, maar dat is nu niet het geval. Ajax won in Bulgarije met 1-4 en heeft daardoor uitstekende papieren om de groepfase van de Europa League te bereiken.

SK Brann – AZ op tv: Veronica

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tussen SK Brann en AZ begint om 19.00 uur en is te volgen via Veronica. De voorbeschouwing begint om 18.30 uur. AZ moet alle zeilen bijzetten om de groepsfase van de Conference League te bereiken, na het teleurstellende 1-1 gelijkspel voor eigen publiek van vorige week.

FC Twente – Fenerbahçe op tv: SBS9

De wedstrijd tussen FC Twente en Fenerbahçe begint om 19.00 uur en is te volgen via SBS9. Van een voorbeschouwing is nauwelijks sprake: de uitzending begint om 18.54 uur. FC Twente lijkt na de 5-1 nederlaag van vorige week nagenoeg kansloos in de strijd om een ticket voor de groepsfase van de Conference League.