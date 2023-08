Ajax-fans zijn Sébastien Haller duidelijk nog niet vergeten; oud-Ajacied luidkeels toegezongen

Ajax trof vanmiddag tijdens de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund een oude bekende, namelijk Sébastien Haller. De spits kwam vorige maakte vorige transferzomer de overstap van Amsterdam naar Duitsland, nadat hij in anderhalf seizoen bij Ajax goed was geweest voor 47 doelpunten. Die prestaties zijn de Ajax-fans duidelijk nog niet vergeten, want Haller, die in het oefenduel met de Amsterdammers belangrijk was met één assist, werd na afloop toegezongen door hen.