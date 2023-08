Dat de transfer van Mohammed Kudus van Ajax naar West Ham United nog niet rond is, is louter te wijten aan Jennifer Mendelewitsch. Uit betrouwbare hoek in Engeland sijpelt dinsdag door dat Ajax en West Ham inmiddels nagenoeg akkoord zijn over een transfersom voor de aanvallende middenvelder, maar dat diens zaakwaarnemer de overgang naar Engeland voorlopig blokkeert.

Ajax en West Ham onderhandelen al geruime tijd over een transfersom voor Kudus. The Guardian meldde maandag dat de clubs nog ongeveer 3,5 miljoen euro uit elkaar zitten: West Ham is naar verluidt bereid om 48 miljoen euro te betalen voor de 23-jarige creatieveling, terwijl Ajax een transfersom van minimaal 51,5 miljoen euro verlangt.

Zowel Ajax als West Ham zou naar verluidt principieel in de onderhandelingen staan, waardoor de transfer op losse schroeven leek te staan. Volgens ExWHUEmployee, een absolute autoriteit op het gebied van nieuws over West Ham, vergelijkbaar met bijvoorbeeld 1908.nl in Nederland als het aankomt op nieuws over Feyenoord, hebben beide clubs elkaar inmiddels bijna gevonden in een transfersom en is Mendelewitsch de laatste sta-in-de-weg.

Mendelewitsch is de belangenbehartiger van Kudus. Zij verlangt een zogenoemde agent fee voor haar diensten. ExWHUEmployee meldt dat de agent fee die West Ham Mendelewitsch op dit moment wil betalen, de Française nog niet kan bekoren. Daardoor staat de transfer van Kudus van Ajax naar West Ham niet op losse schroeven door toedoen van een van beide clubs, maar door toedoen van zijn eigen zaakwaarnemer.

Kudus is het absolute sierpaard in de stal van Mendelewitsch en haar kantoor Supernova Management. De international van Ghana vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een transferwaarde van 40 miljoen euro en is daarmee veruit de waardevolste speler in de stal van Mendelewitsch. Nummer twee op de lijst is Ismaël Diallo van het Kroatische Hajduk Split met een transferwaarde van slechts 1,5 miljoen euro. Thierry Ambrose, voormalig spits van onder meer NAC Breda en tegenwoordig in België actief voor KV Kortrijk, completeert de top drie met een transferwaarde van 1,3 miljoen euro.