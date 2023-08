Ajax krijgt ervan langs: 'We kunnen concluderen dat dit zeer onsportief was'

Ajax wordt door Geert den Ouden beticht van onsportief gedrag tegen Excelsior. De voormalig aanvaller haalt aan tafel bij FC Rijnmond een moment aan waarop de Amsterdammers de bal niet uit speelden toen Couhaib Driouech geblesseerd op de grond lag. Vlak daarna kwam Ajax via Davy Klaassen op 2-2.

Het incident vond twintig minuten voor tijd plaats. In een duel met Jakov Medic schoot het bij Driouech in zijn hamstring. Het spel ging door en kwam via enkele schijven terecht bij Benjamin Tahirovic. De middenvelder keek eens naar achteren om te kijken hoe het met Driouech ging en de spelers van Excelsior vroegen de middenvelder de bal over de zijlijn te spelen, maar Tahirovic en Ajax hadden andere plannen.

Artikel gaat verder onder video

"We kunnen wel concluderen dat het zeer onsportief was van Ajax", zegt Den Ouden. "Als Ajax de bal op het middenveld heeft of in de aanval is, dan heb ik er begrip voor dat zij gewoon doorspelen om te kijken of zij een doelpunt kunnen maken. Maar als je de bal in je eigen zestien hebt en iemand van de tegenstander ligt geblesseerd op de grond, dan moet je die bal uit schieten. Dit was gewoon heel onsportief van Ajax."

Over de ernst van de blessure van Driouech is nog weinig bekend. De aanvaller moest vlak na de 2-2 van Klaassen de strijd staken en werd vervangen door Derensili Sanches Fernandes.