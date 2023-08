Ajax krijgt meer duidelijkheid over mogelijke tegenstander in de play-offs voor de Europa League

Ajax lijkt zich op te mogen maken voor een dubbele ontmoeting met FC Astana in de play-offs voor de Europa League. De huidige nummer twee van Kazachstan was dinsdagmiddag in de heenwedstrijd in de derde kwalificatieronde met 2-1 te sterk voor Ludogorets. Over negen dagen is de return in Bulgarije.

Ajax eindigde vorig seizoen op een teleurstellende derde plek in de Eredivisie en is daardoor voor het eerst sinds 2018 niet actief in de Champions League. Als nummer drie van Nederland moet de ploeg van trainer Maurice Steijn zich via de voorrondes verzekeren van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League. Maandagmiddag vond de loting plaats voor de play-offs. Daarin neemt Ajax het op tegen de winnaar van de clash tussen FC Astana en Ludogorets.

FC Astana deelde dinsdagmiddag in de heenwedstrijd een eerste tik uit aan de tegenstander uit Bulgarije. Ludogorets, waar Sergio Padt een basisplaats had, opende na 34 minuten nog wel de score via Noah Sonko Sundberg. Een paar minuten later trok FC Astana de stand echter gelijk: Zarko Tomasevic zorgde voor een 1-1 ruststand. De thuisploeg begon goed aan de tweede helft en kwam na acht minuten op voorsprong via Aleksander Marochkin. Zijn treffer bleek tevens de laatste van de wedstrijd, waardoor FC Astana met een voorsprong aan de return in Bulgarije zal beginnen.

De winnaar van het treffen tussen FC Astana en Ludogorets neemt het op 24 augustus op eigen veld op tegen Ajax. Een week later wordt de return in Amsterdam gespeeld. Mocht Ajax er niet in slagen zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League, dan komt het uit in de UEFA Conference League.