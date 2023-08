Ajax krijgt slecht nieuws van Lyon over terugkeer Tagliafico

Ajax heeft slecht nieuws gekregen over de mogelijke komst van Nicolas Tagliafico. De Argentijnse linksachter staat op het lijstje bij de Amsterdammers om terug te keren in de Johan Cruijff Arena. Maar dat zal voor een appel en een ei niet gebeuren, want trainer Laurent Blanc wil hem liever niet kwijt.

Tijdens het persmoment werd de oefenmeester van Lyon donderdag geconfronteerd met het transfergerucht dat afgelopen maandag de wereld in kwam in Nederland. “Als we hem kwijt raken, zou dat een hele grote klap zijn. Ik heb er dan ook nog geen moment over nagedacht”, liet Blanc blijken dat hij liever niet wil meewerken aan het vertrek van Tagliafico.

Dat is niet zo gek, want de linkspoot is een vaste kracht in het elftal van Olympique Lyonnais en scoorde tijdens de seizoensopener. Daarmee wordt een terugkeer bij Ajax wel lastiger, want clubvolger Mike Verweij gaf aan dat als Tagliafico tien miljoen euro of meer moet kosten, de Amsterdammers niet zullen toeslaan. Zijn marktwaarde ligt rond de twaalf miljoen euro en Lyon wil hem liever niet kwijt: daardoor lijkt er een streep te kunnen door de deal.

Tagliafico maakte een jaar geleden voor 4,2 miljoen euro de overstap van Ajax naar Olympique Lyonnais. Los van de vermoedelijk forse transfersom zijn ook de salariseisen van Tagliafico behoorlijk gortig. In totaal speelde de verdediger in zijn eerste periode 169 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij zestien doelpunten maakte en 23 assists leverde. Bij Lyon speelde Tagliafico vorig seizoen zo'n beetje alles.