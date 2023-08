Ajax lijkt goud in handen te hebben: 'Wat dat betreft lijkt hij op Luis Suárez'

Shota Arveladze denkt dat Ajax een uitstekende keuze heeft gemaakt met het aantrekken van Georges Mikautadze. De oud-voetballer uit Georgië kent zijn 22-jarige landgenoot goed en verwacht dat hij hoge ogen gaat gooien in Amsterdam. Daar was Arveladze in het verleden zelf ook succesvol.

De inmiddels vijftigjarige Arveladze speelde tussen 1997 en 2001 zelf in het shirt van Ajax. In 96 competitiewedstrijden was hij goed voor liefst 55 doelpunten. Arveladze verwacht dat Mikautadze ook vaak trefzeker zal zijn. "Zijn grootste kwaliteit is scoren. Ik vind hem een doelpuntenmachine. Statistieken liegen nooit. Hij is altijd rond het strafschopgebied te vinden en kiest de snelste weg naar het doel. Daarom scoort hij bijna elke wedstrijd", vertelt Arveladze in gesprek met De Telegraaf.

De in Lyon geboren Mikautadze komt over van FC Metz, waarmee hij vorig seizoen promoveerde naar de Ligue 1. Arveladze vergelijkt zijn landgenoot met een ex-Ajacied, die ook op jonge leeftijd de stap maakte naar Ajax. "Ajax heeft goals nodig. En die levert hij, omdat hij een intelligente speler is. Hij lijkt wat dat betreft op Luis Suárez. En iedereen weet hoe goed Luis bij Ajax paste. Ik denk dat Georges hetzelfde kan bereiken. Ik ga zeker tijd vrij maken om Mikautadze aan het werk te zien."

Ajax betaalt naar verluidt in totaal liefst twintig miljoen euro aan Metz. Die transfersom valt een stuk hoger uit dan vooraf verwacht, maar Arveladze denkt de aanwinst de club gaat terugbetalen. "Spelers die een garantie zijn voor doelpunten, hebben altijd een flink prijskaartje. En Georges zal laten zien dat hij elke euro waard is", aldus Arveladze, die ook een punt ziet waar hij aan moet wennen. "Aan de druk van moéten presteren. Maar dat komt goed, want zijn afronding is fantastisch."