Ajax moet in play-offs voor Europa League naar Kazachstan of Bulgarije

Wil Ajax dit seizoen kunnen schitteren in het hoofdtoernooi van de Europa League, dan moet het later deze maand zien af te rekenen met de winnaar van FC Astana - Ludogorets. Dat heeft de loting van maandagmiddag uitgewezen. Mochten de Amsterdammers de play-offs voor de Europa League niet overleven, moeten ze zich opmaken voor de groepsfase van de UEFA Conference League.

Ajax heeft een rampzalig seizoen achter de rug. De Amsterdammers werden kansloos uitgeschakeld in de Champions League én Europa League, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten in de Eredivisie genoegen nemen met de derde plaats. Ajax greep naast een ticket voor de voorrondes van de Champions League en komt daardoor voor het eerst sinds 2018 niet uit in het miljoenenbal. De ploeg van trainer Maurice Steijn is dit seizoen sowieso actief in Europa, maar het is dus nog de vraag in welke competitie. Mocht de recordkampioen afrekenen met de winnaar van het treffen tussen FC Astana en Ludogorets, dan speelt het in de Europa League. Bij een nederlaag wacht de eerste deelname aan de UEFA Conference League.

FC Astana kroonde zich vorig jaar tot kampioen van Kazachstan en verzekerde zich daardoor van een startbewijs voor de voorrondes van de Champions League. In de vierde voorronde kwam de ploeg er echter totaal niet aan te pas tegen Dinamo Zagreb. De Kroaten waren over twee wedstrijden met 6-0 te sterk. FC Astana is de huidige nummer twee van Kazachstan. De mogelijke tegenstander van Ajax in de play-offs voor de Europa League heeft momenteel drie punten minder dan Ordabasy. De andere mogelijke tegenstander van de Amsterdammers, Ludogorets, ging in de voorronde van de Champions League onderuit tegen Olimpija. Ludogorets is na drie speeldagen de nummer vijf van Bulgarije. Vorig seizoen eindigde het nog bovenaan.

De wedstrijden in de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Europa League worden gespeeld op donderdag 24 augustus en donderdag 31 augustus. Steijn en consorten beginnen met een uitwedstrijd. Tot die tijd speelt Ajax in de Eredivisie tegen Heracles Almelo (thuis) en Excelsior (uit).