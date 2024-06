Bart Verbruggen vindt dat Ajax een geweldige slag slaat op de transfermarkt

vindt het een goede zet van Ajax om Jelle ten Rouwelaar aan te trekken als keeperstrainer, zo geeft de doelman van het Nederlands elftal dinsdagochtend aan op een persmoment. Verbruggen werkte jarenlang samen met de oud-keeper van NAC en is onder de indruk van zijn kwaliteiten als keeperstrainer.

Verbruggen, die met Ten Rouwelaar samenwerkte vanaf de jeugdopleiding van NAC Breda tot aan het Belgische Anderlecht, wordt dinsdagochtend door journalist Sjoerd Mossou gevraagd naar de samenwerking tussen hem en zijn voormalig keeperstrainer: "Ik ben gaan werken met hem toen ik vijftien was en heb echt zoveel geleerd van hem over het keepersvak", legt Verbruggen uit op het persmoment van hem en Oranje-international Tijjani Reijnders: "Dat creëerde een hele goede en fijne band."

De doelman van Brighton & Hove Albion vervolgt: "Door die goede band hebben we heel vaak kunnen sparren over het keepersvak en wat ik goed vond aan hem was dat de samenwerking altijd van twee kanten kwam. Het was een super fijne en goede samenwerking en daar zal ik hem voor eeuwig dankbaar voor zijn. Ik weet zeker dat Ajax een hele goede heeft aan hem", doelt Verbruggen op de aanstaande transfer van Ten Rouwelaar naar de Amsterdamse club.

Afgelopen seizoen was Ten Rouwelaar actief als keeperstrainer bij het Engelse Burnley, aangezien Vincent Kompany tevreden was over de Nederlander en hem graag mee wilde nemen naar Engeland. Nu vertrekken de twee allebei bij Burnley. Kompany gaat naar Bayern München als hoofdtrainer, terwijl Ten Rouwelaar de doelmannen Diant Ramaj, Remco Pasveer, Jay Gorter en Gerónimo Rulli onder zijn hoede gaat nemen in Amsterdam.

