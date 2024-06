Tijjani Reijnders over harde leerschool: ‘Dan kreeg je wel eens een doodschop’

is onder bondscoach Ronald Koeman een onmisbare kracht geworden in het Nederlands elftal. De middenvelder van AC Milan is een beetje een laatbloeier, want hij speelde op zijn zeventiende nog bij de amateurs van CSV’28 in Zwolle nadat hij de jeugdopleiding van FC Twente verliet. Toch heeft Reijnders bij de amateurs wel iets geleerd waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds wat aan heeft.

“In de vierde klasse speelden we af en toe tegen dorpsclubs met vooral boeren, met alle respect natuurlijk. Dan kreeg je wel eens een doodschop", vertelt hij lachend tijdens de persconferentie. “Ik heb een keer een doodschop gekregen. Toen was het ook wel vrij snel duidelijk dat je uit de duels moet blijven en dat heb ik nu ook wel meegenomen.”

Reijnders vertelt ook hoe hij uit de duels blijft. “Als je in beweging blijft kom je niet in de duels, dat probeer en doe ik nu elke wedstrijd. Inspelen en doorbewegen om uit die duels te blijven. Ik denk niet dat ik heel snel op dit niveau een doodschop krijg, maar dat neem ik zeker mee.”

Ook zijn doelpuntenproductie, of beter gezegd het gebrek daaraan (hij scoorde tot dusverre slechts eenmaal in Oranje), kwam ter sprake tijdens het persmoment. “Het is het belangrijk om goals te scoren", zeg Reijnders erover. “Tegen Polen ook, die kans die ik krijg, schiet ik er ook liever in. Als middenvelder is het bijna net zo belangrijk als voor een aanvaller om te scoren. Maar het moet ook niet in je hoofd gaan zitten. Gewoon terugkijken en kijken wat je beter kan doen."