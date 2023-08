Ajax moet vrezen: Atlético Madrid wil nog toeslaan in de Johan Cruijff ArenA

Atlético Madrid hoopt in de slotfase van de transferperiode Silvano Vos over te nemen van Ajax, zo meldt Fabrizio Romano donderdagmiddag op X. De achttienjarige middenvelder staat al langere tijd op de radar van de Spaanse topclub.

Atlético Madrid beschouwt Vos als een van de grootste talenten op zijn positie. Toen de controlerende middenvelder nog tot de zomer van 2024 vastlag in Amsterdam, waagden de Madrilenen al eens een poging om hem over te nemen van Ajax.

Vos verlengde een maand geleden zijn contract bij Ajax tot de zomer van 2028. Atlético Madrid heeft de hoop op de komst van de balafpakker echter niet opgegeven. De club van trainer Diego Simeone overweegt nu nog een poging te ondernemen Vos los te weken bij Ajax.

Hoewel Vos bij Ajax te boek staat als groot talent, is hij nog niet doorgebroken in het eerste elftal. Vorig seizoen maakte hij onder John Heitinga zijn debuut in de hoofdmacht. Maurice Steijn maakte in de eerste twee officiële wedstrijden van het seizoen geen gebruik van de jonge middenvelder, die op zijn positie voorlopig Benjamin Tahirovic voor zich moet dulden.