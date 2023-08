Ajax schept in persbericht duidelijkheid over mogelijke promotie Van Halst

Ajax is inderdaad in gesprek met Jan van Halst over een tijdelijke benoeming tot algemeen directeur. De club bevestigt berichtgeving van De Telegraaf over die plannen. De raad van commissarissen overweegt Van Halst aan te stellen voor de periode tot Alex Kroes binnengehaald kan worden.

"Ajax meldt, na berichten in de media, met Jan van Halst in gesprek te zijn om hem tijdelijk en op titulaire basis toe te laten treden tot de directie. Dit betreft de periode tot het moment waarop Alex Kroes benoemd kan worden als algemeen directeur en directievoorzitter", zo laat Ajax weten in een statement.

Kroes is formeel nog tot 1 september in dienst bij AZ en heeft een non-concurrentiebeding van een jaar. Ajax hoopt dat hij zo snel mogelijk kan overkomen, maar het kan ook nog een tijd duren. "Met Jan van Halst wordt gesproken over een tijdelijke aanvulling van de directie in afwachting van de uitkomst van de gesprekken tussen Kroes en AZ, die momenteel in gesprek zijn over een eventuele ontheffing van het non-concurrentiebeding."

Mocht Van Halst tijdelijk toetreden tot het directieteam van Ajax, dan treedt hij af als commissaris. De voormalige profvoetballer is sinds 26 mei 2023 lid van de raad van commissarissen. Hij wordt gezien als de 'voetbalcommissaris', vanwege zijn ervaring als prof en als bestuurder bij FC Twente.