Ajax telt enkele miljoenen neer en bevestigt komst vijfde zomeraanwinst

Ajax, Sankt Pauli en Jakov Medic hebben overeenstemming bereikt over de transfer van de verdediger naar Ajax. De Kroaat tekent in Amsterdam een contract tot en met 30 juni 2028. Hij is de vijfde zomeraanwinst voor trainer Maurice Steijn. Hij kost Ajax naar verluidt zeker twee miljoen euro. Dat bedrag kan door mogelijke bonussen nog hoger worden.

De 24-jarige Medic staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Sankt Pauli. Daarvoor speelde hij bij achtereenvolgens Istra 1961, Lucko, Vinogradar, 1. FC Nürnberg en Wehen Wiesbaden. Steijn zal blij zijn met de komst van de boomlange verdediger. HIj zag Jurriën Timber (Arsenal) en Calvin Bassey (Fulham) namelijk al vertrekken uit zijn selectie.

Artikel gaat verder onder video

FootballTransfers: Waarom Jakov Medic, de oogappel van Sven Mislintat, uitstekend bij Ajax past

Medic speelde tot nu toe zestig wedstrijden in de 2. Bundesliga. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten. Sankt Pauli eindigde vorig seizoen als vijfde op het tweede niveau van Duitsland. Ajax is ook nog altijd druk bezig met de entree van Josip Sutalo, een landgenoot van Medic. Hij moet deze zomer nog worden overgenomen van de Kroatische topclub Dinamo Zagreb.

Medic is na Branco van den Boomen (transfervrij overgenoman van Toulouse), Benjamin Tahirovic (gekocht van AS Roma), Diant Ramaj (gekocht van Eintracht Frankfurt) en Forbs (gekocht van Manchester City) de vijfde aanwinst van Ajax.