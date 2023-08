Ajax in gesprek met topclub: mooie transfer lonkt voor Jorge Sánchez

Jorge Sánchez kan na een teleurstellend seizoen al na een jaar afscheid nemen van Ajax. De rechtervleugelverdediger mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA en zijn toekomst lijkt in Portugal te liggen. FC Porto wil de Mexicaan graag verlossen van zijn situatie in Amsterdam.

Dat nieuws wordt woensdagochtend gebracht door de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano. Hij weet dat Porto en Ajax met elkaar in gesprek zijn over de transfer van Sánchez. De grootmacht uit de Primeira Liga gaat de rechtsback in eerste instantie voor een seizoen huren van de Amsterdammers. Er is echter ook een optie tot koop in de huurconstructie opgenomen.

Artikel gaat verder onder video

Sánchez ziet het zelf in ieder geval wel zitten om aan de slag te gaan bij Porto. De international van Mexico ziet het volgens Romano niet zitten om terug te keren naar zijn geboorteland. Daar speelde hij eerder al voor Santos Laguna en Club América. De laatste tijd werd Club Deportivo Guadalajara genoemd als mogelijke bestemming, maar dat ziet Sánchez ook niet zitten.

De 25-jarige verdediger ligt momenteel nog tot medio 2026 vast bij Ajax. De club betaalde een jaar geleden minimaal vijf miljoen euro voor Sánchez. Uiteindelijk kwam hij in zijn eerste seizoen tot 26 wedstrijden voor zijn werkgever. Op de rechtsbackpositie moest hij echter vaak zijn meerdere erkennen in Devyne Rensch. Het uitzicht op speeltijd is nu ook niet groot.