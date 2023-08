Ajax wil meer geld zien en doet tegenvoorstel van 40 miljoen

Ajax is nog niet akkoord over de transfersom van middenvelder Edson Alvarez. De Mexicaan gaat vermoedelijk spoedig de overgang naar West Ham United maken, maar beide clubs zijn nog niet over de hoogte van de transfersom uit. De Amsterdammers hebben namelijk een eerste bod van bijna 35 miljoen euro afgewezen.

Daarover schrijft de doorgaans goed ingevoerde journalist Florian Plettenberg. Ajax zou een bod van dertig miljoen Britse ponden hebben afgewezen en een tegenvoorstel hebben gedaan, dat neerkomt op een somma van zo'n 33 à 34 miljoen Engelse ponden. Dat is een kleine veertig miljoen euro dat Ajax wil hebben voor Alvarez.

Alvarez is al akkoord met de overgang naar West Ham United en heeft een mondeling akkoord met de Premier League-club, waar een contract tot en met 2028 voor hem klaarligt. De intentie van zowel Ajax als The Hammers is om de deal wel spoedig in orde te maken, omdat Alvarez zelf ook graag wil dat het rondkomt.

De controleur ontbrak zondagmiddag nog vanwege vakantie tegen Borussia Dortmund, terwijl Mohammed Kudus – die in de belangstelling staat van Brighton & Hove Albion – nog wel gewoon van de partij was. Mogelijk is de deal van Alvarez dus al in een verder gevorderd stadium, al genoot de Mexicaan dus ook nog van vakantie. “Zolang ze niet zijn verkocht en in mijn selectie zitten, zet ik ze erop”, vertelde trainer Maurice Steijn over de twee mogelijke vertrekkers van de Amsterdammers.

“Vandaar begon Kudus tegen Borussia Dortmund gewoon in de basis. Nee, vervangers voor die twee hebben we nog niet, maar we anticiperen daar wel op, want zoals met Timber zijn er ook afspraken met deze twee gemaakt om mee te denken als er een transfer speelt”, aldus Steijn. Zodra Ajax en West Ham United een akkoord hebben bereikt, zal de deal vermoedelijk snel rondkomen.