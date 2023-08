'Ajax ziet in ex-jeugdspeler van Feyenoord en PSV optie voor linksbackpositie'

Ajax houdt de situatie van Ian Maatsen nauwlettend in de gaten. De linkervleugelverdediger doet het momenteel uitstekend in de voorbereiding van Chelsea. Toch is een vertrek uit Londen zeker niet uitgesloten. Ajax ziet in Maatsen een geschikte kandidaat voor de linksbackpositie.

Op dit moment heeft trainer Maurice Steijn met Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine twee opties voor de positie van linksback. Dat zou echter nog niet voor tevredenheid zorgen en volgens Voetbal International wordt de situatie van Maatsen in de gaten gehouden. Het is duidelijk dat Chelsea toekomst ziet in Maatsen. De ex-jeugdspeler van Feyenoord en PSV ligt echter nog maar tot medio 2024 vast op Stamford Bridge.

Maatsen speelden de afgelopen seizoenen op huurbasis bij achtereenvolgens Charlton Athletic, Coventry City en Burnley. Vorige zomer stond hij ook nog in de belangstelling van Feyenoord, maar koos hij voor een avontuur bij de ploeg van manager Vincent Kompany. Die wil hem deze zomer dolgraag terugzien bij Burnley, dat met Maatsen promoveerde naar de Premier League. Burnley heeft volgens VI momenteel de beste papieren.

Ajax lijkt inmiddels aardig los te komen op de transfermarkt. Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic werden al naar Amsterdam gehaald, al bleef het daarna lang stil. Inmiddels zijn ook Carlos Borges (Manchester City) en Diant Ramaj (Eintracht Frankfurt) op weg naar Ajax, terwijl de club de strijd om Eduard Spertsyan van Krasnodar ook niet opgeeft. Zijn komst is overigens een lastige klus voor de Amsterdammers.