Transfersom lekt uit: 'Borges een van de duurste Ajax-spelers ooit; Man City bedingt clausules'

Ajax gaat een bedrag van 17 miljoen pond betalen aan Manchester City voor Carlos Borges, omgerekend 19,8 miljoen euro. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagavond. Manchester City heeft volgens Romano bovendien een terugkoopclausule en een doorverkooppercentage bedongen in de onderhandelingen met Ajax.

De negentienjarige Borges maakte nog geen minuten in de hoofdmacht van City. Toch liet hij zich wel gelden in de Youth League. Zijn spel is opgevallen bij West Ham United, dat hem graag naar Londen had gehaald. Dat leek ook te lukken, maar Romano meldde eerder op de dinsdag al dat Ajax daar een stokje voor gestoken heeft.

Artikel gaat verder onder video

Borges is een linksbenige vleugelspeler, die vooral vanaf de linkerflank speelt. Romano weet dat hij zich spoedig in Amsterdam gaat melden voor zijn medische keuring. Dat bevestigen bronnen rond Ajax aan de Italiaan. Borges ligt nog tot medio 2024 vast bij City. Hij wordt na Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic de derde zomeraanwinst; Ajax zou ook dicht bij de komst van Eintracht Frankfurt-keeper Diant Ramaj zijn.