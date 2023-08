Ajax gaat vol voor Spertsyan: nieuw miljoenenbod in aantocht

Ajax werkt aan een verbeterd bod op FC Krasnodar-ster Eduard Spertsyan, zo meldt het Russische Metaratings. Het eerste bod van 8,5 miljoen plus 2 miljoen euro, én tien procent doorverkooppercentage, bleek niet toereikend. Zodoende gaat directeur voetbalzaken Sven Mislintat een nieuwe poging wagen.

Ajax werkt al enige tijd aan de komst van Spertsyan, maar de transfer heeft de nodige voeten in de aarde. Vanuit verschillende hoeken is de club bekritiseerd voor de poging om zaken te doen met een club uit Rusland. De raad van commissarissen, met kopstukken als als Pier Eringa, Jan van Halst en Annette Mosman, staat echter toe dat Ajax de 23-jarige middenvelder probeert aan te trekken.

Spertsyan, geboren in Rusland en international van Armenië, heeft een contract tot medio 2026 bij Krasnodar. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt hij een transferwaarde van 10,6 miljoen euro. Dat is, inclusief de bonussen, nagenoeg gelijk aan het eerste bod van Ajax. De verwachting is dat de Amsterdammers nu met een beter bod zullen komen.

Overigens heeft directeur Mislintat zich tegenover De Telegraaf uitgelaten over de kritiek op de mogelijke transfer. Hij zei dat er veel verschillende zienswijzen zijn en dat het onmogelijk is om een besluit te nemen waar iedereen achter staat. "Naar mijn mening is dat op dit moment een oververhitte discussie. Ik zeg niet dat de discussie onterecht is, maar niemand kan nu precies zeggen of je zaken kunt doen met Krasnodar."